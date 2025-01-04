По информации соцсетей, полиция Польши посоветовала девушке не подавать заявление на нападавшего.

В Варшаве поляк ударил гражданку Украины в спину после того, как сбил ее на автомобиле, пишет Wyborcza.pl.

По информации журналистов, на стоянке в центре столицы Польши на девушку, которую зовут Анна, наехало авто. Между ней и водителем произошел конфликт, во время которого девушка использовала газовый баллончик для самозащиты.

После этого мужчина ударил девушку ногой в спину так сильно, что один кроссовок вылетел из ее ноги.

В сети пишут, что полиция посоветовала украинке не подавать заявление на нападавшего.

"Анна родом из Украины и живет в Польше с 2018 года. Она учится в университете в Варшаве, встретила парня и работает экспедитором в магазине", - отметили в Wyborcza.pl.

Другие инциденты с украинцами за рубежом

Как писал УНИАН, в Польше театр оскорбил украинку, которая пережила оккупацию. Речь идет об украинском иллюстраторе Дарье Зименко. По ее словам, организаторы чтений, на которые пригласили женщину, не имели целью напомнить миру о преступлениях оккупантов, а призвать к примирению "братских народов".

Также сообщалось, что в Германии 19-летний афганец с ножом напал на украинку, в результате чего она получила серьезные ранения. По данным полиции, преступник и жертва не были знакомы друг с другом.

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