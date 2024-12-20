Известную российскую телеведущую насмерть сбила машина

Известная российская телеведущая Светлана Савицкая погибла в дорожно-транспортном происшествии в Париже.
По данным росСМИ, два автомобиля столкнулись лоб в лоб, один из водителей попытался вывернуть и наехал на пешехода. Этим пешеходом оказалась 34-летняя Светлана.
"Им оказалась наша Света. Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней", - сообщил близкий к Савицкой человек.
Близкие знаменитости сообщили, что похороны состоятся 23 декабря.
Чем известна Светлана Савицкая
Светлана Савицкая занималась моделингом и успела побывать на обложках модных глянцев - L’Officiel, Bazaar и Glamour.
Также Савицкая была ведущей на RU TV, "Пятнице!", Europa Plus TV и ЖАРА TV.
Кроме того, Светлана занималась музыкой. Ее последний трек - "Супермен".
Напомним, умерла бывшая жена писателя Сергея Жадана. Светлане Олешко был 51 год. Причина смерти пока неизвестна. Однако уже появилась реакция Жадана.