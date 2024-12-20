Известную российскую телеведущую насмерть сбила машина

Ей было всего 34 года.

Известная российская телеведущая Светлана Савицкая погибла в дорожно-транспортном происшествии в Париже.

По данным росСМИ, два автомобиля столкнулись лоб в лоб, один из водителей попытался вывернуть и наехал на пешехода. Этим пешеходом оказалась 34-летняя Светлана.

"Им оказалась наша Света. Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней", - сообщил близкий к Савицкой человек.

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Близкие знаменитости сообщили, что похороны состоятся 23 декабря.

Чем известна Светлана Савицкая

Светлана Савицкая занималась моделингом и успела побывать на обложках модных глянцев - L’Officiel, Bazaar и Glamour.

Также Савицкая была ведущей на RU TV, "Пятнице!", Europa Plus TV и ЖАРА TV.

Кроме того, Светлана занималась музыкой. Ее последний трек - "Супермен".

Напомним, умерла бывшая жена писателя Сергея Жадана. Светлане Олешко был 51 год. Причина смерти пока неизвестна. Однако уже появилась реакция Жадана.

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