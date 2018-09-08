На Херсонщине после выбросов химикатов в Крыму в больницы обратились 23 человека, из них 10 детей - ОГА

Организованы выезды бригад врачей в села Каланчакского и Чаплинского районов для обследования населения.

В Херсонской области после ухудшения экологической ситуации в учреждения здравоохранения Чаплинского и Каланчакского районов обратились 23 человека, из них 10 детей.

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Как сообщает Управление информационной политики Херсонской ОГА, такие данные по состоянию на 16.00 7 сентября.

У 15 человек, которые обратились за помощью, были назофарингиальные симптомы, из них пятеро детей; сыпь на коже - восемь человек, из которых детей - пятеро.

В детскую областную больницу госпитализированы четыре ребенка, из которых двое - с проблемных территорий.

Департаментом здравоохранения облгосадминистрации организованы выезды бригад врачей в села Каланчакского и Чаплинского районов для обследования населения, в первую очередь, детей, добавили в управлении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах кое-где лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты заявили, что остановят завод на две недели, однако, по некоторым данным, он до сих пор работает, также было принято решение эвакуировать детей и женщин.

По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

6 сентября во Минздраве Украины заверили, что уровень концентрации вредных веществ в Херсонской области не превышен, угроз здоровью граждан нет.

7 сентября в ряде населенных пунктов Херсонской области на админгранице с Крымом было приостановлено обучение в школах и детсадах. Детей отправили на оздоровление в лагеря на Черноморском побережье.

Также 7 сентября председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев заявил, что «информация о возможных испарениях из кислотного накопителя на крымском заводе «Титановые инвестиции» не подтвердилась. Однако открытым остается вопрос выбросов из самого завода».

Сегодня, 8 сентября, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что случаи химического отравления среди жителей Херсонской области в результате выброса химикатов не зафиксированы, поэтому необходимости в эвакуации населения нет.