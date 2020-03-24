Когда дома некогда скучать. Развивающие компьютерные игры для детей

Прошло уже не одно десятилетие с тех пор как игры перестали быть примитивным развлечением. Они вышли за рамки «стрелялок» и «бродилок», получив интересные сюжеты, кинематографичные приемы повествования и уникальные механики. Эти механики сейчас, кстати, стараются применять в других сферах, особенно в обучении. Термин носит название «геймификация».

Дело в том, что уже выросло целое поколение людей, с детства знакомых с видеоиграми. Они не понаслышке знают, что такое прокачка, награды и достижения. В играх эти механики используются, чтобы вовлечь в игровой процесс, а, следовательно, и увеличить время провождения в игре. Награды в играх дают за достижения определенных целей, часто даже необязательных. То же самое практикуют и в обучении, разбивая одну большую цель на много маленьких, за каждую из которых положена награда. Это может быть наклейка, значок и т.д. Даже виртуальная награда мотивирует человека продолжать двигаться от цели к цели, давая ощущение выполненной задачи. Но это больше относится к выстраиванию учебной программы и касается, скорее, преподавателей.

Мы же хотим рассказать о том, как совместить полезное с приятным, и сделать подборку компьютерных игр, которые помогут с пользой провести время, научат, или хотя бы подтолкнут к обучению, вашего ребенка.

Minecraft – даст выход творчеству

Начнем нашу подборку с самой очевидной игры – Minecraft. Это такая пиксельная песочница – игра, в которой можно делать что угодно. В том числе и создавать все что угодно. Здесь дети могут проявлять свои творческие навыки, строить дома, города, и даже целые игры. К примеру, недавно на движке Minecraft была создана игра про «Гарри Поттера».

А если и нет желания что-то создавать, то в игре можно, как минимум, общаться. Особенно это полезно на карантине. Так, японские школьники, которые не смогли попасть на выпускной из-за коронавируса, устроили его себе в Minecraft. Они создали в игре актовый зал школы и вместе зашли на один сервер. Виртуальный директор торжественно раздал им аттестаты под музыкальное сопровождение. Так что и на выпускном побывали, и из дома не выходили.

Но если вас все же волнует образование ребенка, то Minecraft подойдет как нельзя кстати. Благодаря своему уникальному геймплею, Minecraft получил большую популярность не только среди геймеров, но и среди неигрового сообщества. Эксперты неоднократно подчеркивали, что в процессе игры в Minecraft пользователи получают навыки программирования, инженерного дела, архитектуры и математики.

Есть даже Minecraft Education Edition – это проект, специально разработанный для использования в школе. С его помощью дети могут изучать химию, историю, литературу и географию. В игре они могут проводить опыты, наблюдать за различными природными процессами и прочее. В этом проекте есть даже функция программирования.

Так что если ваш ребенок заинтересовался этой игрой, то это лучший выбор. Minecraft один из самых творческих и полезных проектов в игровой индустрии. И он точно поможет ребенку развиваться.

Assassin's Creed – интерес к истории

Следующим проектом в нашей подборке стал Assassin's Creed. Не какая-то конкретная часть, а вся серия. Тут уж выбор за вами. Если говорить в общем, то Assassin's Creed – это приключенческий стэлс-экшен с элементами паркура про давнее противостояние двух тайных орденов – Ассасинов и Тамплиеров. Можно долго спорить о качестве геймплея и о том, в какую часть интереснее играть, но есть один неоспоримый факт: студии Ubisoft в каждой части отлично удается воссоздать эпоху. Это вообще фишка игры – поместить игрока в реально существовавшее место, будь то Италия эпохи Возрождения, Викторианский Лондон или Древняя Греция, а потом переплести сюжет с реальными историческими событиями.

К примеру, в Assassin’s Creed Unity вы попадаете в Париж и оказываетесь самой гуще событий французской революции. Увидите взятие Бастилии, а позже и Термидорианский переворот. Пообщаетесь с Робеспьером, Наполеоном Бонапартом, публицистом Томасом Пейном и другими историческими личностями.

Многие родители отмечают, что после игры в Assassin’s Creed их ребенок открывает, как минимум, Википедию, чтобы почитать о той эпохе, в которой он только что играл, и узнать, как там было на самом деле. Да вам и самим захочется сыграть в такую игру после такого трейлера.

Трейлер Assassin’s Creed Unity

Сами разработчики тоже в курсе, что их проект носит не только развлекательный характер. В игре Assassin's Creed: Origins, действия которой разворачиваются в Древнем Египте, есть режим интерактивного музея. А в предыдущих частях серии можно воспользоваться исторической справкой об объектах и известных личностях.

Так что Assassin's Creed – это увлекательная игра, которая может привить любовь к изучению истории.

«Гвинт» – заставит любить математику

Карточная коллекционная онлайн-игра «Гвинт» – это отличный способ подружить ребенка с математикой. Здесь каждый игрок собирает колоду карт и отправляется сражаться в боях 1 на 1 с другими игроками. Чтобы выиграть, нужно победить соперника в двух раундах из трех, набрав большее количество очков на своем поле. Очки набираются благодаря выставленным на поле картам. Каждая карта имеет свою «шкалу здоровья» и уникальные способности. К примеру, карта «Оззрел» имеет всего единицу здоровья, но может поглотить отряд из вашего сброса или сброса противника, и увеличиться на силу поглощенного отряда. То есть, поглотив карту со значением 10, «Оззрел» выйдет на поле с «жизнью» – 11 (1 + 10). Эта цифра добавиться к общему счету и таким образом, если к концу игры у вас будет больше очков на столе, чем у противника, вы победили.

Но бездумно бросать карты на стол не выйдет, нужно постоянно следить за действиями противника и считать. Вот, соперник играет карту «Адда: Стрыга», которая наносит вашему «Драккару» 4 единицы урона, но так как у «Драккара» была еще единица брони, он выживает, и автоматически наносит единицу урона «Стрыге». В конце хода срабатывает кровотечение, которое вы ранее повесили на вражеского «Голиафа», и он теряет еще очко – теперь их у него 9. Далее ход за вами, и нужно нанести столько урона «Голиафу», чтобы ваш раненый «Граф Колдуэлл» не перебежал на сторону оппонента, у которого может оказаться самый сильный отряд.

Параллельно нужно следить за тем, чтобы вы не отставали по очкам от соперника, иначе рискуете просесть по темпу, и, в итоге, выдать сильную комбинацию раньше времени. Здесь постоянно нужно считать, добавлять, отнимать. И каждый раз лезть в телефон за калькулятором не получится, времени на ход не так уж и много. А еще ведь нужно помнить способности всех карт. Конечно, всегда можно навести курсор и прочитать, но это опять-таки займет время, которое лучше потратить на обдумывание следующего хода. Так что «Гвинт», безусловно, развивает память и тренирует умение считать в уме. А еще он бесплатный, что тоже плюс.

Human Resource Machine – познакомит с основами программирования

Human Resource Machine – это головоломка, которая учит программированию настолько приближенно к реальности, насколько это возможно. Вы управляете сотрудником офисной компании. На каждом уровне ваш начальник дает новое задание. Вы можете автоматизировать его выполнение, запрограммировав своего работника. Если это получается, вы поднимаетесь по карьерной лестнице.

Сначала вам дают задачки попроще. К примеру, взять данные на входе, сложить их и вывести на выходе. Есть стол с входными данными, ячейки памяти, куда можно занести число или промежуточный результат, стол для вывода данных и окно, куда нужно вписать код, который сотрудник будет исполнять. Можно взять дополнительные задания на оптимизацию кода. Сам же процесс написания состоит из перетаскивания кодовых блоков и составления программы.

Каждое новое задание сложнее предыдущего. Но даже если вы не знакомы с программированием, ничего страшного – все выглядит, как увлекательная головоломка. Именно поэтому Human Resource Machine будет полезна для вашего ребенка. Она, конечно, не научит какому-то конкретному языку программирования, зато покажет, что это может быть интересным процессом и, возможно, подтолкнет к более серьезному изучению этой профессии.

А если ваше чадо уже осваивает программирование, то в игре найдутся испытания и посложнее.

Unravel – физические законы

Unravel – это милая приключенческая головоломка о существе из пряжи по имени Ярни. Он должен помочь бабушке, которая его связала, найти воспоминания. Вместе с Ярни ваш ребенок отправится в удивительное путешествие по ландшафтам северной Швеции. Главная механика игры – использование пряжи, из которой состоит Ярни. Он может забросить нить на ветку, и раскачиваясь, перепрыгнуть на другую сторону ущелья, связать из нее импровизированный мостик, закинуть нить на рычаг и потянуть за него, чтобы решить пазл. Способов применения пряжи в головоломках масса, и все они завязаны на физике. А главное, к каждой задачке следует подходить с умом, ведь пряжа может закончится и тогда от Ярни практически ничего не останется. Придется возвращаться и наматывать на себя нить заново.

Трейлер Unravel

Unravel подойдет для более юных игроков, ведь тут они смогут понять и применить физические законы на практике, благодаря взаимодействию с окружающими предметами. Взрослым же игра понравится медитативным геймплеем, с очень умиротворяющими пейзажами и музыкой. К тому же, здесь хоть и незамысловатая, но очень душевная история.

Dreams – создание игр

Dreams – это замечательный проект, особенно, если у вас есть консоль PS4 и ваш ребенок заинтересовался созданием игр. Здесь он сможет в упрощенном варианте понять, подходит ли ему этот вид деятельности, а еще научиться различным аспектам разработки – от дизайна локаций и создания персонажей до продумывания и реализации различных игровых механик.

Главное, чему учит Dreams, что играть в игры и создавать их – две большие разницы. Даже на создание одного единственного дерева, мимо которого персонаж в игре пробежит за секунду, у вас уйдет несколько часов. Ведь нужно будет создать каждую веточку, сделать листья и анимацию для них. Даже, если изначально ребенок предпочтет создавать игру из имеющихся шаблонов, все равно нужно будет продумывать каждую деталь: как правильно выставить освещение, какую цветовую палитру выбрать, и как игрок будет со всем окружением взаимодействовать.

Игровые механики создаются добавлением блок-схем. К примеру, хотите, чтобы ваш персонаж поднял определенный предмет, который вызовет взрыв на локации, такой, что затрясется камера – пожалуйста. Только нужно поставить триггер на этот предмет, соединить его с блок-схемой камеры, задать нужные параметры, вроде интенсивности и продолжительности, добавить звук взрыва, пыль и разлетающиеся осколки, которым также нужно будет сделать анимацию. И это - для пяти секунд в сцене.

Со стороны это может показаться сложным, но на деле в игре есть много обучающих уроков и даже видео, в которых разработчики записали подробные инструкции. А самое главное - это очень интересно. Только представьте, что ваш ребенок может из ничего создать целый виртуальный мир, который будет ограничен только полетом фантазии.

Свою игру можно будет опубликовать в Dreams, ее могут заметить другие разработчики и даже предложить работу. Так, к примеру, уже произошло с одним из пользователей Dreams. Он создал игру, которая понравилась разработчикам и его пригласили на должность комьюнити-менеджера в студию.

Но даже, если вы не пытаетесь срочно трудоустроить своего ребенка, эта игра поможет ему провести время с пользой и убережет от нежелательных походов на улицу во время эпидемии.

Сергей Коршунов