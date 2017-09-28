Украина и ЕС проведут заседание торгового комитета ассоциации для улучшения условий торговли

Украина и Европейский Союз 28-29 сентября проведут в Брюсселе (Бельгия) заседание торгового Комитета ассоциации Украина-ЕС, в рамках которого обсудят весь спектр вопросов, связанных с шагами по увеличению торговли.

Читайте такжеПосле выполнения Соглашения об ассоциации не будет аргументов против вступления Украины в ЕС - Климпуш-Цинцадзе

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

«Сегодня и завтра с партнерами из Еврокомиссии проводим Второе заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС, обсуждаем весь спектр вопросов, стоящих на повестке дня торговых отношений между Украиной и ЕС», - сообщила Микольская.

По словам торгпреда, украинская сторона будет работать над открытием дополнительных возможностей для экспортеров.

«Украинские производители еще многое могут предложить на европейском рынке. А мы, в свою очередь, будем работать над открытием дополнительных возможностей свободной торговли с ЕС», - подчеркнула Микольская.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2017 года увеличила экспорт в Европейский Союз на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,5 млрд долл.

Ранее в Минэкономразвития заявили о намерении начать переговоры об углублении свободной торговли с ЕС, включающем пересмотр Соглашения об ассоциации.