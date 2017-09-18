В Кабмине хотят пересмотреть условия зоны свободной торговли с Евросоюзом

Министерство экономического развития и торговли инициирует пересмотр условий зоны свободной торговли с Европейским Союзом для ее углубления, включая вопросы таможенного союза и дополнительных механизмов.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Уже сейчас понятно, что условия свободной торговли нужно пересматривать. Переговоры по созданию Зоны свободной торговли с Европейским Союзом завершились достаточно давно, и теперь условия доступа товаров к рынку Украины и ЕС «устаревшие», - отметила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

По словам торгпреда, существует необходимость провести детальный анализ углубления торговли с ЕС и определить оптимальный формат сотрудничества в краткосрочной и долгосрочной перспективе - в рамках зоны свободной торговли (с пересмотром) или таможенного союза с ЕС, а также изучить возможные риски и сроки.

«Важно, что уже сейчас мы смотрим на свободную торговлю в трех измерениях: свободная торговля, инвестиции и дополнительные инструменты. Среди инструментов, которые уже работают, можно отметить Промышленный диалог с ЕС. Мы завершаем присоединение к конвенции ПанЕвроМед. Также активно проводим торговые миссии с украинским экспортерами в ЕС. Это открывает дополнительные возможности свободной торговли с ЕС», - сообщила Микольская.

Как сообщал УНИАН, по результатам января-июня 2017 года Европейский Союз является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами и услугами 39,9%. Объемы экспорта в ЕС составили 9,4 млрд долл. и увеличились на 22,8%, или на 1,8 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Зона свободной торговли с ЕС начала действовать с 1 января 2016 года.