Украина присоединится к Конвенции о правилах происхождения товаров ЕС

Кабинет министров одобрил и передал в Администрацию президента для дальнейшего внесения в парламент законопроект о присоединении Украины к Конвенции о панъевросредиземноморских преференциальных правилах определения происхождения товаров (ПанЕвроМед), которая позволяет маркировать товары, произведенные из европейского сырья в Украине, как товары, произведенные в Евросоюзе.

Читайте такжеВ Кабмине хотят пересмотреть условия зоны свободной торговли с Евросоюзом

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Присоединение к конвенции открывает дополнительные возможности для экспорта. Страны-члены конвенции обеспечивают 53% украинского экспорта", - сказал первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По словам министра, в первую очередь от присоединения к конвенции могут выиграть отечественные производители автозапчастей, а также отрасли машиностроения, производства мебели, деревообработки, а также аграрный и продовольственный секторы экономики.

В свою очередь, торговый представитель Украины Наталья Микольская отметила, что страны-участницы конвенции в рамках взаимных соглашений о свободной торговле используют идентичные преференциальные правила происхождения товаров. То есть товары, которые получили статус происхождения в одной из стран, можно использовать в производственных процессах в любой из других стран без потери статуса преференциального происхождения.

При этом торгпред подчеркнула, что Верховная Рада готова оперативно рассмотреть законопроект для того, чтобы бизнес смог воспользоваться преференциями конвенции уже с 1 января 2018 года.

Однако, для полноценного использования преимуществ конвенции нужен будет еще один шаг, а именно - внесение изменений в протоколы о правилах происхождения действующих соглашений о свободной торговле, которые Украина сейчас имеет со странами-участницами конвенции: ЕС, ЕАСТ, Черногорией, Македонией, Молдовой.

Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре прошлого года направила заявку на присоединение к Конвенции о панъевросредиземноморских преференциальных правилах определения происхождения товаров (ПанЕвроМед), а в июле этого года получила приглашение присоединиться к конвенции.

Справка УНИАН. Конвенция была принята в 2012 году по инициативе Европейского Союза. Сейчас ПанЕвроМед объединяет страны ЕС, ЕАСТ, Турцию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию, Черногорию, Алжир, Египет, Израиль, Иорданию, Ливан, Марокко, Палестину, Сирию, Тунис, Фарерские острова, Молдову. В процессе присоединения к конвенции находится Грузия.