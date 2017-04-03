Disney по-украински: отечественные мультфильмы по голливудским технологиям (видео)

FILM.UA Group - это команда, которая создает украинские мультфильмы по голливудским технологиям.

Полнометражный мультфильм «Мавка. Лесная песня», выйдет на экраны в 2019 году.

Бюджет для производства полнометражного анимационного фильма составляет в среднем 5 миллионов долларов.

Сначала придумывают сценарий, в котором должна быть своя особенность и изюминка, а только потом берут собственно за производство продукта. В работу вступают художники и мультипликаторы.

Некоторые сцены воссоздают актеры, чтобы точно передать мимику и движения живого человека.

В среднем при изготовлении мультфильма процесс разработки анимации занимает около трех лет: одна секунда анимации - это 2-3 дня работы специалиста. В студии работает более 100 человек.

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Команда FILM.UA Группа сейчас завершает работу над своим первым полномасштабным проектом "Похищенная принцесса", права на которого уже проданы в 25 стран мира, среди которых Франция, Польша, Китай, Германия, Турция.

Также можно заработать не только на одном прокате, но и на продаже игрушек, компьютерных и мобильных приложений.

"Среди планов студии: привлекать инвесторов к производству мультиков, а также выпускать по одному полнометражному мультфильму в год", - рассказывает креативный продюсер студии Анна Елисеева.