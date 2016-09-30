Украина готова обсудить с ЕС возобновление экспорта леса - Гройсман

Украина готова обсуждать с Европейским Союзом вопрос возобновления экспорта леса, который на текущий момент находится под запретом. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с представителями общественных организаций Львова.

"С Евросоюзом мы в дискуссии по этому вопросу", - отметил глава правительства.

Он подтвердил, что вопрос экспорта леса является одним из условий получения нашей страной очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 миллионов евро.

"600 миллионов евро - это макрофинансовая помощь, которая имеет свои бенч-марки - условия, которые мы должны выполнить. И вот один из таких вопросов - это вопрос леса. И мы готовы к дискуссии. Но в этой дискуссии мы будем исходить из национальных интересов", - сказал Гройсман.

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Он также напомнил, что на текущий момент лесное хозяйство Украины остро нуждается в программе восстановления и развития.

"Нам надо выработать стратегию развития в этой сфере и программу восстановления лесных фондов", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла изменения в Закон "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде). Данным документом введен 10-летний мораторий на вывоз этой продукции за пределы таможенной территории Украины. Поводом к принятию документа стали неоднократные призывы представителей деревообрабатывающей промышленности остановить бесконтрольную вырубку леса и бесконтрольный оборот лесоматериалов.