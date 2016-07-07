ЕС начал антидемпинговое расследование поставок горячекатаного проката из ряда стран, включая Украину

Европейский Союз запустил антидемпинговое расследование в отношении поставок горячекатаного проката из Украины, России, Бразилии, Ирана, и Сербии.

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Об этом говорится в извещении, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Расследование инициировали после того, как Еврокомиссия рассмотрела жалобу Европейской ассоциации производителей стали. Организация утверждает, что импорт некоторых горячекатаных плоских изделий из железа, нелегированной или другой легированной стали из Укарины, Бразилии, Ирана, России и Сербии осуществляется по демпинговым ценам, что причинило материальный ущерб промышленности ЕС.

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В ходе расследования Еврокомиссия определит, является ли продукция, которая вызвала претензии Eurofer, демпинговой, и нанесло ли ее появление на европейском рынке ущерб промышленности ЕС. Если выводы дадут утвердительные ответы на эти вопросы, Еврокомиссия примет решение о целесообразности введения антидемпинговых мер.

Расследование будет охватывать период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года.