В партии отметили, что Марина Порошенко много лет занимается гуманитарной сферой и развитием инклюзивного образования.

Марина Порошенко, жена экс-президента Петра Порошенко, возглавила список кандидатов «Европейской солидарности» на выборах в Киевсовет.

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Как сообщается на сайте политсилы такое решение приняла Конференция Киевской городской организации ЕС.

Отмечается, что Марина Порошенко – врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, много лет занимается гуманитарной сферой и развитием инклюзивного образования. В 2018-2019 г. возглавляла Украинский культурный фонд.

Местные выборы в Украине 2020: новости

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении дежурных местных выборов на 25 октября (№3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

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Автор: Дмитрий Захаров