По результатам экзит-полов, во втором туре выборов побеждает кандидат от "Единой альтернативы" Роман Кличук.

Явка избирателей на повторном голосовании на выборах Черновицкого городского головы по состоянию на 20:00 составила 23%.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

"Явка избирателей в Черновцах по состоянию на 20:00 составила 23% (погрешность - 2,17%). Явка по Украине 25 октября на этот час составила 35,94% (погрешность - 1,14%)", - говорится в сообщении.

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Выборы в Черновцах: второй тур

29 ноября состоялся второй тур выборов городского головы Черновцов. Явка избирателей по состоянию на 16: 00 составила 17,54%.

По результатам проведенных двумя компаниями экзит-полов, победу одерживает кандидат от политической партии "Единая альтернатива" Роман Кличук. По данным экзит-полла Института социологии Маковецкого, Кличук получил поддержку 59,1%, по данным социологической компании InfoSapiens – 61,1%. За его оппонента, кандидата от партии "Команда Михайлишина" Виталия Михайлишина, проголосовали 40,9% и 38,5% соответственно.

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Автор: Юлия Петриченко