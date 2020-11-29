В Черновцах прошел второй тур выборов / фото УНИАН, Валерий Шмаков
Явка избирателей на повторном голосовании на выборах Черновицкого городского головы по состоянию на 20:00 составила 23%.
Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.
"Явка избирателей в Черновцах по состоянию на 20:00 составила 23% (погрешность - 2,17%). Явка по Украине 25 октября на этот час составила 35,94% (погрешность - 1,14%)", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Черновцах полиция открыла два производства из-за нарушений на выборах
Выборы в Черновцах: второй тур
- 29 ноября состоялся второй тур выборов городского головы Черновцов. Явка избирателей по состоянию на 16: 00 составила 17,54%.
- По результатам проведенных двумя компаниями экзит-полов, победу одерживает кандидат от политической партии "Единая альтернатива" Роман Кличук. По данным экзит-полла Института социологии Маковецкого, Кличук получил поддержку 59,1%, по данным социологической компании InfoSapiens – 61,1%. За его оппонента, кандидата от партии "Команда Михайлишина" Виталия Михайлишина, проголосовали 40,9% и 38,5% соответственно.
Выбор мэра под угрозой: как прошел второй тур голосования в Черновцах
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram