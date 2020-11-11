Также ЦИК отменила решение ТИК от 8 ноября о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 40 избирательных участках.

Центральная избирательная комиссия обязала Черновицкую городскую ТИК безотлагательно установить итоги и результаты местных выборов.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Отмечается, что в ЦИК поступило заявление Черновицкой облорганизации политической партии "Единая альтернатива" о противоправном бездействии Черновицкой городской ТИК.

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В нем, в частности отмечается, что по состоянию на 9 ноября указанная избирательная комиссия не установила итоги голосования по выборам депутатов Черновицкого областного совета и депутатов Черновицкого районного совета в соответствующих избирательных округах, а также результаты выборов Черновицкого городского совета и Черновицкого городского головы. Указанные обстоятельства обусловлены затягиванием проведения повторного подсчета голосов избирателей на отдельных избирательных участках.

Кроме того, в ЦИК поступило заявление этой же организации партии о нарушении законодательства указанной ТИК при принятии ею 8 ноября решения о повторном подсчете голосов избирателей на 40 избирательных участках.

"Комиссией было установлено, что указанная ТИК на основании направленного ей заявления уполномоченного лица Черновицкой облорганизации "Партии черновчан" о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 40 избирательных участках приняла решение о таком подсчете голосов после завершения принятия избирательных документов соответствующих участковых избирательных комиссий, то есть с нарушением сроков и порядка, а следовательно - вопреки требованиям избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦИК заявляют, что на момент рассмотрения этого вопроса в Комиссию не поступала информация, что этой ТИК установлены указанные итоги и результаты местных выборов.

Поэтому ЦИК отменила решение Черновицкой городской ТИК от 8 ноября о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 40 избирательных участках, зафиксированное в протоколе заседания этой избирательной комиссии, начатого 25 октября.

Вместе с тем Центризбирком обязал эту ТИК не позднее 24 часов 11 ноября установить итоги голосования по выборам депутатов Черновицкого облсовета и депутатов Черновицкого райсовета, а также результаты выборов депутатов Черновицкого горсовета и результаты голосования по выборам Черновицкого городского головы, о чем составить соответствующие протоколы.

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Кроме того, указанную ТИК обязали транспортировать первые экземпляры протоколов об итогах голосования по выборам депутатов Черновицкого областного совета и депутатов Черновицкого районного совета вместе с другими документами в Черновицкие районную и областную территориальные избирательные комиссии.

Не позднее 10 часов 12 ноября указанная комиссия должна направить в ЦИК информацию о выполнении постановления Комиссии.

"Комиссия обратила внимание Черновицкой городской ТИК на необходимость неукоснительного соблюдения требований Избирательного кодекса Украины при выполнении своих полномочий и организации работы, а также на ответственность, которую несут избирательные комиссии и их члены, в частности уголовную, за нарушение требований законодательства Украины о местных выборах", - добавили в ЦИК.

Местные выборы в Украине: что происходит в Черновцах

В Черновцах из-за судебных исков и пересчета голосов затягивается установление результатов местных выборов. Процесс тормозят судебные иски партий, инфицирование членов ТИК коронавирусом и пересчет голосов избирателей более чем на 50 участках.

В частности, на прошлой неделе ТИК приняла решение о проведении пересчета голосов из 21-й участковой избирательной комиссии. По состоянию на 9 ноября члены комиссии успели пересчитать бюллетени на десяти из этих участков.

Политические партии "Единая альтернатива" и "Европейская солидарность" выразили возмущение из-за ситуации в городской ТИК. Они заявили, что "местные элиты продолжают давление на городскую избирательную комиссию, а также делают все, чтобы отсрочить проведение второго тура выборов мэра Черновцов".

6 ноября был конечный срок объявления окончательных результатов местных выборов территориальными избирательными комиссиями.

Согласно результатам параллельного подсчета голосов предвыборными штабами нескольких партий, в Черновицкий горсовет могут войти семь политических сил.

Также, по предварительным результатам выборов, ни один из кандидатов на должность городского головы Черновцов в первом туре выборов не получил поддержку более 50% избирателей. Таким образом, во второй тур могут войти кандидат от "Единой альтернативы" Роман Кличук и представитель "Команды Михайлишина" Виталий Михайлишин.

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Автор: Тамара Отовская