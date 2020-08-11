В Тернополе открыли офис партии «За майбутнє» (видео)

В Тернополе на улице Брюкнера, 2А открыли офис политической партии «За будущее».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат облсовета Владимир Болещук, прикрепив к сообщению видео с открытия. Он отметил, что в офисе партии любой может получить юридическую консультацию и ознакомиться со спецификой избирательного законодательства.

"В Тернополе на улице Брюкнера, 2А открыли офис политической партии «За майбутнє». Это место для коммуникации между кандидатами и избирателями. Тернопольчане здесь смогут получить юридическую консультацию, ознакомиться со спецификой избирательного законодательства и бюллетеней, которые будут на местных выборах. Я приглашаю вас приходить в офис и вместе создавать будущее Тернопольщины! ", - сообщил Болещук.

"Сегодня мы открываем не только офис областной организации партии" За будущее "- здесь будет работать городской центр. И мы с радостью будем ждать тернополян. Наша команда становится все больше, к нам присоединяется все больше людей. Нам нужно пространство для того, чтобы работать и общаться с тернополянами. И здесь, собственно, будет работать и общественная приемная ", - подчеркнул он.

"Политическая партия "За майбутнє" это совершенно новая политическая сила. Мы продумали очень открытый офисы для удобства и для того, чтобы люди понимали, что нам нечего скрывать от общества", - рассказал народный депутат Иван Чайковский.

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