Cначала неизвестные прокололи колеса припаркованным автомобилям возле избирательного участка, а потом открыли стрельбу.

В Днепре возле избирательного участка на улице Передовая произошла стрельба.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

По их данным, сначала неизвестные прокололи колеса припаркованным автомобилям.

«Водитель, ожидавший пассажиров у школы № 117, увидел, как к машине подошли неизвестные и прокололи колеса. Затем они прокололи колеса другой, только подъехавшей, машине. После этого неизвестные стали убегать. Их бросились догонять женщины. Добежав до своего авто, неизвестные достали оружие, выстрелили два раза в воздух и уехали», - говорится в сообщении.

После этого хулиганов пытались догнать, однако безуспешно.

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Сотрудники полиции ввели план-перехват, в результате которого на Набережной Победы остановили иномарку, похожую на ту, в которой уехали хулиганы.

«В салоне автомобиля оказался только водитель. В машине было найдено около 15 листов с адресами избирательных участков. Водитель не смог объяснить, откуда у него эти документы. А когда фотографию водителя иномарки показали свидетелям инцидента, люди опознали его», - отмечается в сообщении.

На данный момент следователи изучают обстоятельства произошедшего.

Выборы в Днепре: что известно

Во втором туре выборов мэра Днепра лидирует действующий городской голова Борис Филатов. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного компанией «Социс». Филатов набирает 78,75% голосов избирателей, а его оппонент Загид Краснов – 18,25%.

По состоянию на 17:00 полиция Днепра открыла три уголовных производства из-за нарушений во время второго тура выборов мэра города.

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Автор: Денис Прядко