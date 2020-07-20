Нардеп Плачкова: год работы парламента – год разочарований для людей и страны (видео)

Год работы парламента стал для страны годом потерь, предательств и разочарований. Об этом в эфире ток-шоу "Голос народа" заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Татьяна Плачкова.

"Год работы парламента – год разочарований для людей и страны. Чем запомнился год работы парламента? Для страны и людей он стал годом потерь, предательств и разочарований. Визитная карточка монобольшинства – нарушение Конституции и законов при принятии законов. Ночные заседания комитетов, махинации с исключением поправок от оппозиции и игнорирование мнения нардепов", – напомнила парламентарий.

Политик также подчеркнула, что за прошедший парламентский год запомнился громкими скандалами, спровоцированными "слугами народа".

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"Интимные переписки депутатов от власти на рабочем месте. Громкие коррупционные скандалы в депутатском корпусе и показные "полиграфы" вместо уголовных дел. Неуместные гендерные "шутки" и рассуждения главы парламентского комитета по социальной политике о "лишних людях", "стерилизации бедных" и "некачественных детях", – отметила Плачкова.

Народный депутат упомянула, что новая власть не способствует развитию малого и среднего бизнеса, экономики в целом, а также не занимается вопросами социальной защиты людей.

"Усилили налоговое и административное давление на малый и средний бизнес, несмотря на тяжелейшую ситуацию в экономике. Продолжили принудительное перекраивание громад и «укрупнили» районы. Без подготовки, без консультаций с населением и представителями местного самоуправления. В бюджете-2020 на содержание силовиков и чиновников выделено 20% расходов, но не восстановлены социальные льготы для пенсионеров, чернобыльцев и детей с инвалидностью. На голодный паек посажены образование и медицина. Ручные «слуги» позаботились о защите интересов внешних кредиторов, но сократили субвенции местному самоуправлению, срезали инвестиции в экономику и более чем на 8 миллиардов гривен урезали жилищно-коммунальные субсидии», – отметила представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Политик также обратила внимание на то, что новая власть не сделала ничего для восстановления мира в Украине.

"Перерезались" полномочия между ветвями и институтами власти, но до обещанного на выборах народовластия дело так и не дошло. Ничего – для приближения мира и реализации Минских соглашений", – резюмировала Плачкова.

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