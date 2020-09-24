Отказаться от баллотирования кандидат или выдвинувшая его партия могут до 5 октября.

Сегодня последний день выдвижения кандидатов для участия в местных выборах 25 октября.

Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, по 24 сентября запланирована подача документов в соответствующие теризбиркомы для регистрации кандидатов в депутаты и кандидатов на должности сельского, поселкового и городского головы.

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Отказаться от баллотирования кандидат или выдвинувшая его партия могут до 5 октября.

Местные выборы 2020: что известно

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Начинать осуществлять предвыборную агитацию партия или кандидат должны на следующий день после регистрации, а завершить - в 24:00 23 октября.

Кроме того, согласно плану, теризбиркомы должны образовать участковые избирательные комиссии до 9 октября.

Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 25 октября, а установить его результаты избиркомы должны по 6 ноября.

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Автор: Антонина Доломанжи