Подать документы можно до конца дня / фото УНИАН
Сегодня последний день выдвижения кандидатов для участия в местных выборах 25 октября.
Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, по 24 сентября запланирована подача документов в соответствующие теризбиркомы для регистрации кандидатов в депутаты и кандидатов на должности сельского, поселкового и городского головы.
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Отказаться от баллотирования кандидат или выдвинувшая его партия могут до 5 октября.
Местные выборы 2020: что известно
- 5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.
- Начинать осуществлять предвыборную агитацию партия или кандидат должны на следующий день после регистрации, а завершить - в 24:00 23 октября.
- Кроме того, согласно плану, теризбиркомы должны образовать участковые избирательные комиссии до 9 октября.
- Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 25 октября, а установить его результаты избиркомы должны по 6 ноября.
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