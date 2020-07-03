"Выборы близко": на Закарпатье будущий кандидат в депутаты раздает избирателям гнилые апельсины (фото)
13:32, 03 июля 2020Выборы-2020
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В регионе досрочно стартовала предвыборная агитация в виде подкупа избирателей.
Кандидат уже начал кампанию / Telegram Виталий Глагола
В Закарпатской области один из кандидатов в депутаты на местных выборах раздает потенциальным избирателям гнилые апельсины.
О в своем Telegram-канале сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.
"Выборы близко :) Очень смешные продуктовые наборы раздают в селе Ярок Баранинского ОТГ на Закарпатье;) Живет себе такая бабушка Аня и ее пригласили в сельсовет получить продуктовый набор, но она долго не могла понять, что это за странный серый фрукт. Оказалось - гнилой апельсин;) Самый неудачный подкуп избирателей, который мне приходилось видеть", - написал он.
фото Telegram Виталий Глагола
фото Telegram Виталий Глагола
Как сообщал УНИАН, ранее в "Слуге народа" заявили, что перенести выборы, которые запланированы на октябрь, уже невозможно.
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