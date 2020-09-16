Для президента Владимира Зеленского сейчас главное - это победа на местных выборах, именно поэтому он обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой участвовать в избирательном процессе в Одесской области. От этой просьбы глава Минздрава просто не смог отказаться.

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический эксперт Кирилл Молчанов.

“Очевидно, что это прямая просьба президента, в которой глава МОЗ не смог отказать. Для Зеленского сейчас задача номер один - это местные выборы. Если на них “Слуга” проиграет, то тезис о всеобщей, 73-процентной поддержке курса президента теряет актуальность. Оппоненты Зе, наоборот же будут вовсю использовать эту историю и говорить о том, что Зеленский растерял свою популярность”, - отметил эксперт.

Именно по этому причине, считает он, президент сейчас берет в свои руки избирательную кампанию. С этой целью он организовал большую поездку по регионам, во время которых инспектирует новые объекты и стройки.

“Он также взялся за перестановки внутри команды. Понятно, что раскрученных имен в СН, которые бы имели вес в регионах - не так много. Поэтому усиливаются теми людьми, которые есть. По этой причине Зеленский уговаривал главу Ровенской ОДА идти в мэры Ровно, а Степанова - отправил усиливать команду Одесскую область”, - написал Молчанов.

При этом, отмечает он, это правильная тактика, поскольку у Степанова есть бэкграунд работы в Одессе, а у Коваля появилась узнаваемость в Ровно.

“Вероятно, они действительно смогут победить в этих регионах. Единственный вопрос - хватит ли у Зеленского министров на все остальные регионы?” - подытожил Кирилл Молчанов.

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Автор: УНИАН