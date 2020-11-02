Городским головой Кропивницкого избран действующий глава города Андрей Райкович.
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Как сообщает пресс-служба горсовета Кропивницкого, сегодня члены городской территориальной избирательной комиссии объявили результаты голосования за мэра города, состоялось 25 октября.
«Так, за действующего главу города Андрея Райковича проголосовали 27 839 тысяч горожан, а это 53,53% от общего количества тех, кто принял участие в голосовании», - говорится в сообщении.
Как известно, Райкович занимает должность городского головы Кропивницкого с 27 октября 2015 года.
Местные выборы в Украине-2020
- 25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы. По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%.
- Выборы прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. В Крыму, Севастополе, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей голосование не проводилось.
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