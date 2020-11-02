За Райковича отдали свои голоса 53,53% избирателей.

Городским головой Кропивницкого избран действующий глава города Андрей Райкович.

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Как сообщает пресс-служба горсовета Кропивницкого, сегодня члены городской территориальной избирательной комиссии объявили результаты голосования за мэра города, состоялось 25 октября.

«Так, за действующего главу города Андрея Райковича проголосовали 27 839 тысяч горожан, а это 53,53% от общего количества тех, кто принял участие в голосовании», - говорится в сообщении.

Как известно, Райкович занимает должность городского головы Кропивницкого с 27 октября 2015 года.

Местные выборы в Украине-2020

25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы. По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%.

Выборы прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. В Крыму, Севастополе, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей голосование не проводилось.

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Автор: Светлана Макринская