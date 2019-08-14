Савченко объяснила свое поражение на выборах «дешевым алкоголем и сексом» у себя в округе (видео)

Депутат призналась, что ей было "противно" наблюдать за ситуацией на выборах.

Депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко, которая на внеочередных парламентских выборах одержала на округе №51 всего восемь голосов, объяснила свое поражение использованием конкурентами низких и грязных политических технологий.

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Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Наш».

«Те технологии, которые были использованы именно на 51 избирательном округе, были просчитаны политтехнологами согласно уровню образованности, уровню интеллекта людей. И к сожалению это были самые низкие, самые низменные технологии, которые я когда-либо видела», - отметила она.

В дальнейшем Савченко объяснила, о чем именно идет речь.

«Технологии, которые были использованы – это были технологии из ряда: сначала слой запугивания, затем слой якобы спасения от запугивания, затем слой дешевого алкоголя, еды, дешевого секса. И заканчивалось все тем, что еще и была проплата [за голосование]», - заявила политик.

Савченко предполагает, что подобные технологии использовались и в других округах.

«Это было противно, было вульгарно наблюдать за тем», – подытожила она.

Как сообщал УНИАН, за Савченко в одномандатном округе №51 (Зайцево, Донецкая область) проголосовали всего восемь человек. Победу на округе одержал самовыдвиженец Александр Ковалев, за него проголосовали 33% избирателей (220 голосов).