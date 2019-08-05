ЦИК обещает объявить результаты парламентских выборов до полуночи (видео)

До конца суток ЦИК должен получить и сообщить украинцам результаты еще по 8-ми округам.

ЦИК обещает объявить результаты внеочередных парламентских выборов до полуночи.

Читайте такжеКИУ посчитал, сколько партиям обошелся один голос в их поддержку на выборах

Как говорится в сюжете ТСН, в эти минуты продолжаются совещания и рабочие встречи. Накануне члены ЦИК работали до поздней ночи - собственноручно пересчитывали бюллетени со скандального 50-го округа в Донецкой области. Сейчас есть окончательные цифры по 191-му одномандатному округу.

До конца суток ЦИК должен получить и сообщить украинцам результаты еще по 8-ми округам.

По партийным спискам ЦИК объявила результаты еще в субботу. Согласно им, в парламент проходят пять партий – «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За життя», Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос».