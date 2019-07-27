ЦИК отменила повторный пересчет голосов на округе, где победил Балога

В заседании ОИК №69 объявлен очередной «технический» перерыв до 09.00 понедельника.

Центральная избирательная комиссия Украины отменила повторный пересчет голосов на избирательном участке № 69 с центром в Мукачево, на которой во время внеочередных парламентских выборов победил Виктор Балога.

Об этом сообщила Гражданская сеть ОПОРА на своей странице в Facebook.

«На Мукачевской ОИК 69 отменен повторный пересчет голосов ... Его отменила ЦИК. В субботу пересчитали только 4 УИК, выявлены определенные расхождения», - говорится в сообщении.

В ОПОРЕ добавили, что в заседании ОИК №69 объявлен очередной «технический» перерыв до 09.00 понедельника.

По состоянию на 18.00 27 июля в ОИК №69 повторно пересчитали результаты на 4 из 133 участков.

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На официальном сайте ЦИК опубликовано соответствующее постановление под номером 1830 от 27 июля 2019 года «Об отдельных вопросах установления итогов голосования в одномандатном избирательном округе № 69 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года».

Как сообщал УНИАН, 24 июля окружная избирательная комиссия №69 приняла решение о пересчете голосов по одномандатному избирательному округу на всех 133 участках.

Соответствующее заявление в ОИК подал кандидат в народные депутаты Балога.

Он, по данным обработки 100% протоколов, победил в данном округе с результатом - 35,81% голосов избирателей своего основного соперника - кандидата от партии «Слуга народа» Эдгара Токара, за него отдали голоса 34,47% избирателей.

22 июля в партии «Слуга народа» заявили о намерении обжаловать результаты голосования на досрочных выборах в Верховную Раду в десяти округах, где зафиксированы наибольшие нарушения во время голосования. Среди них - округа №68 и №69 на Закарпатье.