Премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах в Раду

По данным обработки 46,22% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает держать первенство на парламентских выборах.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду поздравила президента Украины Владимира Зеленского с победным результатом партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля.

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Об этом глава молдавского правительства сообщила в социальной сети Facebook.

"Дорогие украинцы, поздравляю вас с сегодняшней мобилизацией и понятным голосованием против коррупции, голосованием за изменения, новых политиков, которые будут придерживаться только национальных интересов", - говорится в сообщении.

"Поздравляю господина президента Владимира Зеленского с победным результатом на выборах партии, которая его поддерживает. Доверие такого количества избирателей является большой ответственностью, и я желаю господину президенту и партии, которого его поддерживает, много сил и настойчивости в продвижении реформаторской программы для граждан Украины", - подчеркнула Санду.

Напомним, по данным обработки 46,22% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает держать первенство на парламентских выборах. Так, за "Слугу народа" проголосовали 42,35% избирателей. Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 12,80%; "Европейскую солидарность" – 8,70%; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,05%; "Голос" – 6,43%. За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.