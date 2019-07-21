Разумков анонсирует «глобальные» коалиционные переговоры после результатов выборов

По словам Разумкова, сегодня рано говорить о том, кто будет в том или ином министерстве или ведомстве.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков анонсирует «глобальные» коалиционные переговоры с другими политическими силами после результатов выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков заявил на брифинге журналистам перед входом на участок для голосования в Киеве.

Читайте такжеЗакон подействовал?: Разумков в телеэфире заговорил на украинском языке (видео)

По словам Разумкова, возможные переговоры с другими политическими силами о формировании коалиции не начнутся до объявления окончательных результатов выборов.

«Я не уверен, что завтра это (переговоры по поводу формирования коалиции - УНИАН) является возможным, поскольку у нас вряд ли будут полные результаты по мажоритарщикам. Мы сегодня с вами в 20:00 плюс-минус будем понимать результат выборов по партийным спискам, а дальше будем исходить из того, кто сколько наберет. Я думаю, что пару дней на это уйдет», - заявил Разумков.

«Предварительные результаты мы получим завтра или послезавтра, а в целом до объявления результатов вряд ли глобальные переговоры будут проходить... давайте дождемся результатов выборов, а дальше уже будем определяться», - добавил он.

«Сначала люди сформируют парламент, после этого будет избран премьер-министр, а после этого он будет формировать свою команду. Единственное, что могу сказать, что команда не будет формироваться по принципу «свой-чужой», а по принципу профессионализма, соответствия той или иной должности», - заявил он.

По словам Разумкова, по состоянию на сегодня рано говорить о том, кто будет в том или ином министерстве или ведомстве.

Как сообщал УНИАН, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что после парламентских выборов займет пост спикера в будущей Раде.