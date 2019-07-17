В КГГА отчитались о готовности всех избирательных участков столицы к выборам в Раду

На этих выборах в Киеве зарегистрировано 36 тыс. граждан, которые изменили место голосования, проявив желание реализовать свое конституционное право в столице.

Все избирательные комиссии столицы готовы к проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля.

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Об этом сообщил руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации Дмитрий Загуменный во время заседания координационного штаба по подготовке и проведению внеочередных выборов, сообщает пресс-служба КГГА.

«На сегодняшний день все участковые избирательные комиссии готовы к проведению выборов, все организационные вопросы удалось решить», - доложил Загуменный на заседании, участие в котором также приняли представители районных государственных администраций, правоохранительных органов.

Он напомнил, что в Киеве на постоянной основе действуют 1 тыс. 100 избирательных участков.

По информации Загуменного, на этих выборах в Киеве 36 тыс. граждан сменили место голосования, изъявив желание реализовать свое конституционное право именно в столице.

Как напоминают в КГГА, избирательные участки будут открыты для голосования 21 июля 2019 года с 08.00 до 20.00.