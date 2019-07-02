Бюджет на выборы: кто из нардепов получил больше всего госсредств (видео)

В 2018 году сумма субвенций превысила 5 млрд грн.

Как подкупить избирателя? Можно сделать это по бюджетной программе "Забота", за счет которой покупали избирателей во время предвыборной кампании Петра Порошенко, отмечают журналисты программы "Гроші".

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А можно и с помощью контактов с Минфином, с помощью прямой бюджетной субвенции на свой избирательный округ. Иначе говоря, депутату из бюджета дают деньги на решение социальных проблем избирателей. При условии особой близости депутата к власти эта сумма может достигать ста миллионов гривень за год.

В расследовании "Грошей" журналисты рассказали, кто из кандидатов получал больше всего государственных средств и действительно ли потратил их на избирателей.

В 2018 году сумма субвенций превысила 5 млрд грн, при этом почти половину "распилили" между собой мажоритарные депутаты от БПП и Народного фронта. Больше всего денег получили регионы, где баллотируются топ-фигуры самых влиятельных фракций Верховной Рады.

"Почти 106 млн грн пошли на два города и районы Киевской области 94 округа, где проживает более 160 тысяч человек. Там активно пиарится народный депутат от БПП Игорь Кононенко", - говорится в сюжете "Грошей".

"За счет государственной гречихи пытается поднять свой рейтинг и скандальный нардеп Олег Барна, и бывший "регионал" Ярослав Москаленко", - добавили журналисты.