ЦИК заказала на 1,4 миллиона больше бюллетеней, чем для выборов президента

Причины такого роста в обосновании закупки не объясняются.

Центральная избирательная комиссия 27 июня по переговорной процедуре заключила соглашение с ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" на изготовление избирательных бюллетеней на общую сумму 281,85гривень.

Об этом сообщают Наши гроши со ссылкой на систему Prozzoro.

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Для выборов в многомандатном и мажоритарных округах заказано 63 611 464 бюллетеней разных размеров.

По мажоритарным округам будут разные по размеру и цене бюллетени:

до 6 кандидатов – размером 200х200 мм по 2,28 грн/шт;

до 11 кандидатов – размером 200х300 мм по 2,88 грн/шт;

до 18 кандидатов – размером 200х400 мм по 3,54 грн/шт;

до 33 кандидатов – размером 200х600 мм по 4,20 грн/шт;

до 50 кандидатов – размером 200х800 мм по 4,68 грн/шт.

Для голосования по партийным спискам изготовят бюллетени размером 200х600 мм.

В соглашении определено, что заказанное количество является ориентировочным и точной разбивки количества различных по размерам бюллетеней – нет.

Отмечается, что ввиду того, что на парламентских выборах 21 июля каждый избиратель получит два бюллетеня для голосования за партию и мажоритарного кандидата, то запланировано изготовить бюллетени для 31 805 732 избирателей.

"Это почти на 1,4 млн штук больше от заказа бюллетеней для первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года – 30 443 037 штук", – говорится в сообщении.

Причины такого роста в обосновании закупки не объясняются.

Как сообщается, Государственное предприятие "Полиграфический комбінат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" получило заказ без конкурса, поскольку это единственное предприятие, имеющее необходимые производственные мощности, технологические и организационные возможности для изготовления в течение установленного Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" срока.

Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила распределение средств на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов 21 июля в сумме около 2 млрд гривень.