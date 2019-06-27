Александр Ткаченко рассказал, как координирует работу киевских мажоритарщиков от "Слуги народа"

Он подчеркнул, что раньше на выборах мажоритарщики от какой-либо партии не выступали одной командой.

Девятый номер списка «Слуги народа», генеральный директор «1+1» Александр Ткаченко в интервью рассказал, как конкретно координирует работу мажоритарщиков от "Слуги народа" по столичным округам.

"Пытаемся им помочь с продвижением, ответить на их вопросы. Например, с точки зрения позиционирования в медийке, лозунгах. Мы прорабатываем вопросы, связанные со смыслами", - заявил Ткаченко TheБабель.

Также он подчеркнул, что раньше на выборах мажоритарщики от какой-либо партии не выступали одной командой, что, по его мнению, целесообразно, учитывая необходимость решения глобальных проблем в столице.

"У команды (партии "Слуга народа", - ред.) есть областные штабы. По Киеву было мое предложение в первый раз попытаться сформировать отдельную киевскую группу партии. Я не помню, чтобы раньше на выборах мажоритарщики от какой-либо партии выступали одной командой. Конечно, в Киеве есть разные районы и проблемы, но без решения глобальной - что такое Киев, как он будет развиваться, какие тут правила, справиться с отдельными проблемами будет сложно", - заявил Ткаченко.