"Слуга народа" пожаловалась в МВД на кандидатов-клонов, использующих бренд партии

В партии заявляют, что технические кандидаты зарегистрированы с целью введения избирателей в заблуждение для оттягивания голосов.

Политическая партия "Слуга народа" обратилась к Министерству внутренних дел из-за массового появления кандидатов-клонов, незаконно использующих бренд партии в рамках избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал адвокат партии "Слуга народа" Александр Качура.

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Представитель партии рассказал, что обратился в МВД с заявлением о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 157 Уголовного кодекса Украины в связи с введением избирателей в заблуждение, поскольку неизвестными лицами были созданы организации-клоны, которые используют название партии "Слуга народа", но никакого отношения к ней не имеют. Соответствующие заявления были поданы в Национальную полицию и Генеральную прокуратуру.

В частности, по его словам, в одномандатных округах по Украине кандидатами в депутаты регистрируются лица от обществ с ограниченной ответственностью или частных предприятий, а также ГО, которые имеют названия Слуга народа".

"На сегодня часть кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам мошенническим путем указали информацию в своих заявлениях, которые подавались в Центральную избирательную комиссию, о том, что они якобы работают в ООО или ЧП "Слуга народа", общественной организации "Слуга народа"", - сказал Качур.

По его словам, подобных организаций сейчас уже насчитано более 100.

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"Они были зарегистрированы, обычно, за два дня до того момента, как были поданы документы, то есть в этом усматривается грязная технология против политической партии "Слуга народа", нацеленная на то, чтобы ввести в заблуждение избирателей, чтобы они не смогли отдать свой голос за ту партию, за которую собираются", - сказал адвокат.

Он добавил, что лица, которые незаконно используют бренд партии "Слуга народа", являются техническими фейковыми кандидатами.

Также адвокат сказал, что завтра заявления о совершении уголовного преступления будут подаваться и в территориальные управления полиции во всех округах.

"На сегодняшний день мы выявили более 85 случаев злоупотреблений, использования технологий, пробелов в законодательстве со стороны таких фейковых кандидатов", - подчеркнул он.

Адвокат выразил надежду, что правоохранительные органы расследуют это дело и осуществят все необходимые действия, чтобы 21 июля избиратель имел возможность отличить кандидата настоящей партии "Слуга народа" от технических кандидатов, неправомерно использующих бренд партии.

Напомним, ранее в Комитете избирателей Украины сообщили, что в одномандатных округах регистрируются кандидаты-клоны "Слуги народа". На самом же деле они являются беспартийными, но указывают, что представляют общественные организации, предприятия и фонды с названием "Слуга народа".