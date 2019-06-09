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Партия Тимошенко собирает съезд на 10 июня

18:42, 09 июня 2019
Выборы 2019
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Съезд касаемо участия в выборах Рады проведет политсила Тимошенко / фото УНИАН

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

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Съезд "Батькивщины" состоится в партийном офисе политсилы. Начнется в 10:00.

На повестке дня форума - участие партии во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 8 июня, на съезде партии "Голос" Святослава Вакарчука объявили первую десятку избирательного списка, с которым политическая сила идет на внеочередные парламентские выборы. В тот же день состоялся съезд партии «Объединение «Самопомич».

В воскресенье, 9 июня, на съезде свою первую десятку списка кандидатов в народные депутаты назвала партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Также свой съезд провела партия "Слуга народа" и объявила 100 фамилий из своего избирательного списка.

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Теги: #партия Батькивщина#Юлия Тимошенко#парламентские выборы 2019