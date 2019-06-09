"Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов в одномандатных округах

По словам лидера партии, работа над списком кандидатов в депутаты продолжается.

Партия "Слуга народа" намерена выдвинуть 199 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время пресс-конференции после съезда партии.

"По мажоритарке мы выдвинем 199 кандидатов", - сказал он.

"Когда начали глубоко изучать те материалы, которые были представлены, то столкнулись с тем, что несмотря на всю открытость нашей политической структуры, нам попытались предложить отдельных мажоритарщиков, которые, мягко говоря, не соответствуют тем критериям и задачам, которые партия "Слуга народа" ставит перед собой в Верховной Раде. Поэтому берем паузу, будем дорабатывать эти списки, будем обсуждать их с делегатами и представим эту информацию на обозрение общественности в полном объеме", - пояснил Разумков.

По его словам, партийный список "будет намного больше, чем сотня, он будет представлен на сайте", чтобы была возможность его изучить.

Как сообщал УНИАН, в первую десятку избирательного списка кандидатов в депутаты от партии "Слуга народа" вошли председатель партии Дмитрий Разумков, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, советник президента по судебной реформе Ирина Венедиктова, волонтер Давид Арахамия, председатель Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины, глава правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко;

Руководитель digital-направления "Зе! Команды" Михаил Федоров, руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Александр Корниенко, эксперт ОО "Центр противодействия коррупции" Анастасия Красносельская, генеральный директор "1+1 Медиа" Александр Ткаченко и борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Жан Беленюк.