От партии "Слуга народа" не будет кандидатов, которые уже были нардепами - Разумков

Об этом лидер партии сообщил после завершения сегодняшнего съезда.

Политическая партия "Слуга народа" не будет выдвигать на внеочередные парламентские выборы кандидатов, которые ранее были народными депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер партии Дмитрий Разумков во время пресс-конференции после завершения съезда политсилы.

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"Ни по округам, ни в списке среди кандидатов, которые будут делегированы нашей политической силой, не будет представителей, в которых есть прошлое как народный депутат от любой политической силы то ли действующего, то ли прошлых созывов", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 9 июня, партия "Слуга народа" на съезде представила первую двадцатку своих кандидатов на парламентские выборы.

В первую десятку списка партии "Слуга народа", в частности, вошли руководитель партии Дмитрий Разумков, юрист, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, а также юрист Ирина Венедиктова. Сейчас уже известна и первая двадцатка кандидатов.