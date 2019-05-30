Савченко поведет в новую Раду свою партию

Команду, с которой пойдет на выборы, депутат пообещала показать после съезда партии.

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о намерении баллотироваться на досрочных выборах в Верховую Раду, которые состоятся 21 июля, со своей партией.

Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

Читайте такжеСавченко пришла на инаугурацию Зеленского, увешанная орденами (фото)

"Партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет принимать участие в политических выборах именно под этим названием", - заявила депутат.

Савченко пообещала показать после сборов, какой будет ее команда. Нардеп заверила, что это будут открытые списки, и она "сможет объяснить и защитить всех, кто будет стоять рядом с ней".

При этом Савченко отметила, что дата съезда партии пока неизвестна.

Как сообщал УНИАН, внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что могла бы возглавить при новом президенте Украины Министерство обороны, или Министерство иностранных дел.