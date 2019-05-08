Савченко считает, что могла бы возглавить Минобороны или МИД

Депутат, при этом, отметила, что не общалась с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что могла бы возглавить при новом президенте Украины Министерство обороны, или Министерство иностранных дел.

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Как сообщает «Гордон», соответствующее заявление Савченко сделала в эфире телеканала «112 Украина».

"Савченко может быть полезна как министр обороны или министр иностранных дел", – отметила она.

Депутат, при этом, отметила, что лично с Зеленским не общалась.

"У меня были разговоры с людьми Зеленского, но с ним самим я не общалась", – добавила Савченко.

Как сообщал УНИАН, Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

По данным следствия, они планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

В ночь с 15 на 16 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи, поскольку истек срок их мер.

23 апреля Савченко пришла в Верховную Раду.