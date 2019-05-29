За два месяцев до выборов место голосования изменили 400 украинцев (видео)

Наиболее активно меняют место голосования в Киеве.

За менее чем два месяца до внеочередных парламентских выборов 400 украинцев изменили место голосования.

Об этом говорится в ТСН.Ранок.

По данным Госреестра избирателей, активно меняют место голосования в Киеве. Зато на Буковине пока ни одного такого желающего.

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Изменить место голосования можно до 15 июля. Те, кто будут голосовать не дома - получат только один бюллетень и смогут поставить галочку только за депутатов по партийным спискам. Ведь за мажоритарного кандидата отдать свой голос можно будет только в пределах родного округа.

Кроме того, в Центризбиркоме отмечают, что проведение досрочных выборов под угрозой срыва. До сих пор не внесены изменения в порядке государственных закупок. В ЦИК жалуются, что нынешний порядок не позволяет проводить тендеры в сжатые сроки, а у них на печать бюллетеней будет всего 17 дней.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи в стенах парламента заявил, что распускает Верховную Раду. Утром 21 мая в Администрации президента состоялись консультации со спикером Андреем Парубием, его заместителями, лидерами фракций и депутатских объединений. Позже был опубликован указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля этого года.

Как сообщили в пресс-службе Владимира Зеленского, главный аргумент для роспуска - "очень низкое доверие граждан к парламенту". Представители фракций "Народный фронт" и Блок Петра Порошенко назвали решение сомнительным с точки зрения соблюдения норм законодательства, но готовы к парламентской кампании.