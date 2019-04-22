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Поцелуи и объятия: как кандидаты благодарили своих жен (фото, видео)

11:28, 22 апреля 2019
Выборы 2019
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Во время своих выступлений оба кандидата - и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский - благодарили свои команды за поддержку во время избирательных гонок, но больше всего - за поддержку жен.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Петр Порошенко сказал, что Марина устала больше него за его 5 лет президентства.Но поблагодарил, что спокойно приняла его выбор остаться в политике.

Ну а Владимир Зеленский сказал, что если бы Елена раньше услышала все, что о нем говорили, наверное, не вышла бы за него замуж.

Наконец, оба кандидаты поцеловали своих жен.

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Теги: #выборы президента Украины 2019#Петр Порошенко#Марина Порошенко#Владимир Зеленский