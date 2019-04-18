Робот Порошенко дозвонился до Гриценко

По словам политика, результаты голосования 21 апреля абсолютно предсказуемы.

Бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко получил "звонок от президента" и услышал запись обращения Петра Порошенко с призывом поддержать его во втором туре выборов 21 апреля.

Об этом Гриценко рассказал в Facebook.

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«Звонок с неизвестного номера. Взял трубку. Неожиданно знакомый голос: «Это Петр Порошенко. 21 апреля решающий день...» Выключил. Штабная агитка-циркуляр», –отметил он.

По словам политика, результаты голосования 21 апреля абсолютно предсказуемы.

«21 апреля на самом деле не решающее - результат голосования уже всем понятен. Пять предыдущих лет были (должны были быть!) решающими. А сейчас людей больше интересует не именно 21 апреля, а что будет дальше за ним - в июне, августе, декабре...? Эти вопросы пока без ответов», – подытожил он.

Напомним, сегодня украинцы начали сообщать в соцсетях, что получают телефонные звонки, в которых им проигрывается запись обращения Петра Порошенко. Президент Украины просит прийти на выборы 21 апреля и поддержать его курс. В штабе Порошенко подтвердили, что используют «звонок президента» избирателям.