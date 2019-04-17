The Atlantic: Выборы в Украине превратились в информационную войну

Кандидаты стали комбатантами информационной войны, и это именно то, что нужно России.

«Все идет так, как они хотят», - сказал журналистам Дмитрий Золотухин. Раскинувшись в кресле кофейни в Киеве, он говорил не о кампании Владимира Зеленского и не о нынешнем президенте Петре Порошенко. Нет, «они» - это россияне. Москва годами использовала Украину как лабораторию для испытания дезинформации. И Золотухин один из тех, чья работа отбивать информационные атаки.

Об этом пишет The Atlantic, напоминая, что Кремль обвиняют в попытках повлиять на выборы по всему миру, усиливая раскол в обществе посредством ряда тактик. Главная из них – распространение лжи. Используя сфальсифицированные или неправдивые новости, а также фальшивые страницы в социальных сетях, российские операции распространяют недоверие к демократическому процессу. Перед выборами Европарламента, которые состоятся в следующем месяце, и президентской гонкой в США в 2020 году онлайн-армии Владимира Путина отрабатывают свои тактики в Украине.

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Но Киев не просто лаборатория для отработки российских тактик информационной войны. Он также обеспечивает полигон для поиска возможных решений. Поскольку чиновники вроде Золотухина, который занимает должность заместителя министра информационной политики, пытаются найти способ защитить демократический дискурс и не навредить свободе слова. В то время как США готовятся к очередной длительной президентской гонке, а регуляции в сфере социальных сетей кажутся неизбежными, усилия украинского правительства демонстрируют, насколько трудно бороться с дезинформацией в поляризованной информационной среде.

Ответственным за отражение внешних информационных атак часто не хватает ресурсов. А в разгар напряженного электорального периода, во время которого кандидаты стали сами комбатантами информационной войны, отделить факт от лжи, патриота от врага и друга от недруга не так уж и просто. Издание отмечает, что в президентской гонке Зеленский и Порошенко используют грязные тактики перед вторым туром выборов.

«Если ты видишь определенную историю в украинских СМИ, у тебя теперь нет никаких оснований назвать ее российской выдумкой. Потому что часто это позиция, которую поддерживает определенное количество украинцев», - пояснил Золотухин.

В 2014 году российские тролли пытались распространять громкие фальшивки. В 2019-м дезинформация больше опирается на проблемы, которые лежат в сердце кампании: коррупция, качество жизни, оценка украинского прогресса после Революции Достоинства.

Перенапряженные и перегруженные члены команд Порошенко и Зеленского показали, насколько украинская электоральная среда готово к эксплуатации. В штаб-квартире партии Порошенко журналистам The Atlantic показали «выставку фейков», которые распространяли политические оппоненты перед первым туром. У Зеленского тоже говорят, что стали жертвой интенсивной кампании дезинформации, в частности жалуются на атаки многочисленных ботов в комментариях под каждым сообщением. Главный стратег по цифровым технологиям Михаил Федоров не решается указать пальцем на Россию. Зато он обвиняет сторонников Порошенко.

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Неразбериха и хаос стали головоломкой для Золотухина и его коллег из Министерства информационной политики, которые рискуют столкнуться с обвинениями в приверженности к действующему президенту Украины. Попытки разобраться с вещами в столь политически заряженной ситуации создавали для него проблемы и в прошлом. Порошенко и сам размывает линию. После того, как националисты раскритиковали его администрацию через коррупционный скандал в оборонном секторе, Порошенко назвал их «посланцами Путина».

До финального тура выборов осталось несколько дней. Кто бы не победил, он унаследует опасный объем власти над информационным пространством страны. И времена, когда мировые лидеры все чаще называют политических оппонентов и прессу «врагами народа», Украина пытается ответить на экзистенциально важный вопрос, сформулированный Золотухиным.

Напоминая о сложных дебатах в Вашингтоне он сказал: «Дает ли гражданам Первая поправка право свободно врать, делать это публично и массово? И не просто быть голосом в толпе, а инвестировать миллионы долларов, чтобы распространять ложь среди миллионов людей? Отцы-основатели думали о таком, когда составляли свою поправку?».