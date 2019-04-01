Посольство назвало количество украинских избирателей, проголосовавших в Польше

Всего было зарегистрировано 34 тыс. 923 украинских избирателей.

В Польше проголосовали 7 тыс. 837 украинских избирателей на выборах президента Украины.

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Об этом сообщает посольство Украины в Польше в Facebook. "Благодарим избирателей за активность, а заграничные избирательные участковые комиссии и волонтеров в Варшаве, Люблине, Кракове и Гданьске за надлежащее обеспечение избирательного процесса!" - говорится в сообщении.

В частности, 31 марта 2019 года на территории Польши на выборах президента Украины в Варшаве проголосовало - 4 тыс. 156 избирателей из зарегистрированных 16 тыс. 971 избирателей, в Люблине - 641 избиратель из зарегистрированных 3 тыс. 600 избирателей, в Кракове - 1 тыс. 993 избирателя из зарегистрированных 10 тыс. 133 избирателей и в Гданьске - 1 тыс. 47 избирателей из зарегистрированных 4 тыс. 219 избирателей.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2018 года министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в стране находится около 2 млн украинцев.