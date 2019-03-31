Зеленский - 30,9%, Порошенко - 18,8%: окончательные данные экзит-полла «112 Украина» и News One

Четвертый результат имеет сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко, за которого отдали голоса 10,0% украинцев, пятый - председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, которого поддержали 7,4% опрошенных.

На президентских выборах за шоумена Владимира Зеленского проголосовали - 30,9% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 18,8%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,7%.

Об этом свидетельствуют окончательные данные всеукраинского экзит-пола, проведенного австрийским Институтом социальных исследований и консалтинга SORA совместно с украинским Центром «Социальный мониторинг» по заказу телеканалов«112 Украина» и News One.

Согласно результатам опроса, за Зеленского больше всего избирателей проголосовали на востоке (42,5%) и юге (39,2%) Украины. Наименьшую поддержку ему оказали в западных областях (21,8%).

Действующий президент наибольшей популярностью, согласно данным, пользуется в Киеве (28,5%) и на западе Украины (27,2%).

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Самый высокий уровень поддержки Тимошенко - в западных областях (18,0%).

Четвертый результат - у сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко, за которого отдали голоса, согласно данным экзит-пола, 10,0% украинцев. Самая высокая поддержка у Бойко на Донбассе (38,8%), а также на юге Украины (19,9%).

Далее следуют председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, за которого проголосовали 7,4% опрошенных, самовыдвиженец Игорь Смешко - 6,6%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 4,2%, кандидат от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александр Вилкул - 3,3%, кандидат от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский - 2,0%, кандидат от партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Александр Шевченко - 0,5%.

Данные опроса по состоянию на 20.00, то есть окончательные.

Всего были опрошены 26 тыс. 548 респондентов, из них: 12 тыс. 732 респондента методом face to face, 13 тыс. 816 - методом «тайного голосования». Статистическая погрешность результатов экзит-пола составляет 2,1% для лидеров рейтинга и не более 1,5% для других кандидатов.

Напомним, согласно данным экзит-полла, проведенного ТСН, до второго тура выборов президента Украины выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.