Опросы для национального экзит-пола проходят в штатном режиме - КМИС

Интервьюеры начали опрос уже в 8:30 на избирательных участках.

Процесс опроса респондентов для национального экзит-пола в ходе голосования на выборах президента Украины проходит в штатном режиме.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель наблюдательного совета Национального экзит-пола`2019 Евгений Быстрицкий во время пресс-конференции о ходе процесса опроса респондентов на выходе из избирательных участков.

"Наша задача - чтобы экзит-пол проходил прозрачно и подотчетно ... Никаких нарушений на это время мы не увидели. Достаточно активно проходят выборы. Экзит-пол идет в штатном режиме. То есть, выборы продолжаются", - сказал он.

Директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина также отметила, что в настоящее время опрос проходит нормально.

"Пока полет проходит нормально, нормально работают наши интервьюеры", - отметила Бекешкина.

По словам PR-менеджера КМИС фонда Татьяны Песковский, интервьюеры начали опрос уже в 8:30 на участках по Украине, на заграничных избирательных участках они не работают, которые и в больницах, воинских частях, тюрьмах, а также не наблюдают за ходом голосования избирателей дома (в целом это 6,2% не охваченных экзит-полом избирателей).

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.