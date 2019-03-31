Посол США надеется на украинцев в «знаменательный для демократии» день выборов
Посол США в Украине Мари Йованович выразила надежду, что украинцы примут активное участие в выборах президента Украины и определят собственное будущее.
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Заявление посла обнародовано в Twitter посольства США в Украине.
«В этот знаменательный для демократии день, граждане Украины отправятся на избирательные участки. Я надеюсь, что все украинцы, которые обладают избирательным правом, воспользуются этой важной возможностью определить будущее своей страны», – указала дипломат.
Посол Йованович: «В этот знаменательный для демократии день, граждане Украины отправятся на избирательные участки. Я надеюсь, что все украинцы, которые обладают избирательным правом, воспользуются этой важной возможностью определить будущее своей страны».— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 31, 2019
Ранее Йованович призвала кандидатов в президенты Украины придерживаться демократических принципов участия в избирательной кампании.
Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.
Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты.