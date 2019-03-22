Украине нужно выиграть информационную войну на оккупированных территориях - Зеленский

Владимир Зеленский также считает, что судебная реформа, а также появление независимых антикоррупционных органов будут способствовать созданию нормального инвестиционного климата для западных партнеров.

Владимир Зеленский считает, что Украине нужно выиграть информационную войну на временно оккупированных территориях, и поддерживает план по введению миротворцев на Донбасс.

Об этом кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил в интервью западным СМИ.

По его словам, сейчас Минские договоренности не работают, и нужно приглашать за стол переговоров США и Великобританию.

"Возвращение всех территорий - вопрос серьезный. Мы будем бороться за это до конца, потому что это наш суверенитет, наша независимость. Это наша страна. Поддержка западных партнеров, санкции - это важно. Но Минские договоренности не работают. Я говорил с Куртом Волкером (спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины, - Ред.). Нужно расширять стол переговоров, привлекать Великобританию и США. Нужно говорить с представителями РФ - от этого никуда не уйдешь. Мне нравится план Курта Волкера по введению миротворцев. Тогда хотя бы есть прекращение огня. Мы не продаем своих людей и территории - это даже не обсуждается", - заявил Зеленский.

Также он считает, что Украине необходимо выиграть информационную войну на оккупированных территориях. "Мы должны выиграть информационную войну сначала на временно оккупированных территориях. Давайте достучимся до населения, которое находится на территории "ДНР-ЛНР". Должны появиться русскоязычные новости, русскоязычный канал европейского уровня с офисами в Европе и США. Им надо постоянно "пушить", что вы - украинцы, вы - наши", - отметил Зеленский.

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Вместе с тем он убежден, что олигархи не должны влиять на информационный блок украинских СМИ, а также в целом на политические процессы. "Во-первых, они никак не должны влиять на политические процессы, покупать партии - это криминал. Однозначно - никакого влияния на медиаресурсы, на информационную атмосферу в стране. Да, они собственники каналов, но информационный блок не должен им подчиняться. Они должны быть портфельными инвесторами в телевидении. Это второе. И третье. Конечно же, нужно поднимать вопрос по поводу их средств, которые были выведены из нашей страны, чтобы эти деньги возвращались в Украину", - отметил кандидат в президенты.

Говоря о возможности совмещать бизнес и политику Зеленский отметил, что сейчас идет процесс его выхода из компании "Квартал 95". "Во-первых, у меня нет никаких обязательств перед собственниками каналов, потому что я дорожу своей свободой. Есть контракты у студии "Квартал 95". У меня лично контракт только со студией "Квартал 95". Поэтому я не являюсь лицом канала "1+1". Независимо ни от чего уже начат процесс моего выхода из компаний. Потому что есть еще парламентские выборы, и в период парламентской гонки я хотел бы быть вне всех контрактов, которые связаны с моим бизнесом", - заявил шоу-мен.

Говоря о влиянии Игоря Коломойского Зеленский отметил, что сейчас есть отношения с "плюсами" и как топ-менеджер он ведет финансовые переговоры. "Но если я выхожу из бизнеса, то о чем советоваться с ним?", - отмечает Зеленский.

При этом он утверждает, что не собирается влиять на правоохранительные органы, в том числе в контексте судебных разбирательств вокруг национализации "Приватбанка". "Если в судах будет доказано, что деньги украдены, то их 100% должны вернуть. Однозначно. Государство должно помогать, но при этом не давить. Сейчас по "телефонному праву" у президента давят на суд. Поэтому у нас нет и нормальной судебной реформы, - отметил участник президентской гонки.

Судебная реформа, а также появление Антикоррупционного суда и антикоррупционных органов, на которые не влияет президент, будут способствовать созданию нормального инвестиционного климата для западных партнеров.

При этом Зеленский выступил за введение "нулевой декларации". "Нулевая декларация, за определенный процент ты можешь задекларировать свои средства, которые прятал", - отметил кандидат.

Владимир Зеленский также отметил, что выступает за вступление Украины в Евросоюз и НАТО, при этом добавил, что решение должны принимать украинцы на референдуме. "Естественно, это сотрудничество со всеми европейскими государствами. Это вступление в ЕС и НАТО. Я хотел бы, чтобы Украина была в Евросоюзе и в НАТО - но все-таки, это вопрос к украинцам. Должен быть референдум, украинцы должны решать, вступать ли стране в тот или иной союз", - считает он.