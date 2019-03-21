Кива: Генпрокуратура блокирует работу Нацполиции по предотвращению фальсификаций на выборах

Попытки противодействовать фальсификациям на выборах наталкиваются на противодействие Генпрокуратуры.

Генеральная прокурата Украины блокирует попытки предотвратить фальсификации на выборах.

Об этом лидер Социалистической партии Украины Илья Кива заявил в эфире телеканала «NEWSONE», сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«На сегодня мы видим однобокую позицию - как генпрокурора Луценко, так и всех подчиненных ему структур. Те производства, которые регистрируются относительно нарушений на выборах, к сожалению, блокируются Генеральной прокуратурой. Генпрокуратура отказывает в возбуждении уголовных дел, я говорю не о десятках, а о сотнях случаев», - сказал он.

Кива подчеркнул, что данная ситуация полностью нивелирует работу Нацполиции по обеспечению законности и прозрачности избирательного процесса.

«В сложившейся ситуации Национальная полиция не может справиться с объемом нарушений. И вся работа правоохранительной системы в лице Нацполиции, обнуляется, разбивается об эту скалу, которая сегодня называется «кум действующего президента», - подчеркнул он.

Говоря о действующей власти, Кива сказал: «более циничных людей я никогда не видел».

Политик также отметил, что нарушения и подделка голосов в пользу кандидата от власти возможна также при финальном подсчете результатов волеизъявления.

«В предыдущие выборы власти не удавалось украсть больше 3-5% голосов, но действующие чиновники украдут все, что только можно украсть. В ЦИК они сделают все для того, чтобы вырвать голоса избирателей. Поэтому я призываю всех быть бдительными, внимательно следить за всеми действиями относительно избирательного процесса», - призвал он.