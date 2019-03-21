От Украины до Уругвая: ЦИК рассказала о длине бюллетеней (фото)

На печать бюллетеней израсходовано более 165 миллионов гривень.

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" напечатало уже более 90% бюллетеней для голосования на выборах президента 31 марта, которые заказала Центральная избирательная комиссия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор комбината Юрий Онищенко сообщил на брифинге в Киеве.

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По его словам, с 8 марта предприятие круглосуточно печатает избирательные бюллетени, к работе привлечены более 700 работников.

Онищенко отметил, на сегодня напечатано более 90% бюллетеней, заказанных Центральной избирательной комиссией. Предприятие уже передало ЦИК бюллетени для 10 областей, а сегодня передаст еще для четырех областей.

Он отметил, что печатание всех бюллетеней планируют завершить 24 марта.

По словам Онищенко, для изготовления всех бюллетеней необходимо более 434 тонн бумаги. Всего будет изготовлено более 60 тыс. упаковок бюллетеней, каждая из которых будет содержать по 700 экземпляров.

Он напомнил, что на печатание бюллетеней израсходовано 165 млн 587 тыс. 213 грн, а стоимость одного бюллетеня составляет 4 грн 26 коп.

Как сообщает «112 Украина», бюллетень для президентских выборов 2019 года в Украине является самым большим за всю историю выборов.

В ЦИК подсчитали, если выложить друг за другом все бюллетени, то их длина составит 24 тыс. 354 км - расстояние от Киева до столицы Уругвая. А плоскость, которую сможет покрыть продукция, достигнет 5 кв. км - как 70 футбольных полей.

Как сообщал УНИАН, 8 марта ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Украины и форму избирательного бюллетеня для повторного голосования.

По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, текст бюллетеня напечатают только с одной стороны на государственном украинском языке на листе размером 20х80 см песочного цвета с защитными элементами. Фамилии и имена кандидатов будут размещены в алфавитном порядке с данными о них, изложенными в постановлении о регистрации кандидатов.

20 марта Центризбирком уполномочил Государственное предприятие специальной связи передать избирательные бюллетени в окружные избирательные комиссии.

Полиграфкомбинат "Украина" должен изготовить 60 млн 359 тыс. 600 бюллетеней.