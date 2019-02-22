Ляшко не дает кандидатам «похоронить» тему социальной ответственности государства - эксперт

Дисбаланс информационной предвыборной палитры подметил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Президентская избирательная кампания примечательна моноакцентным доминированием геополитической милитаристской тематики. Действующая власть, что неудивительно, всячески пытается уйти от честного диалога о тарифах, пенсиях, зарплатах. На фоне всеобщей «социальной молчанки» заметно выделяется лидер Радикальной партии, последовательно поднимающий наболевшие народные проблемы.

Дисбаланс информационной предвыборной палитры подметил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«В информационной повестке выборов все больше доминируют геополитические вопросы с моноакцентом на Минских соглашениях, конфликте на Донбассе, других вопросах. Социальные темы отошли на второй план. И это неудивительно. Ведь усилия действующего Президента направлены подальше от социальной, тарифной тематики, поскольку Петру Порошенко мало, что можно записать в актив. И очень важно то, что благодаря лидеру Радикальной партии, социальная тематика все же звучит, как бы ее не пытались «похоронить» другие кандидаты», - считает Карасев.

Политолог обратил внимание на то, что именно социальная риторика сегодня наиболее близка и слышима избирателем. И Ляшко стоит отдать должное: он последовательно придерживался социально-направленной повестки ранее, остался верен ей и сегодня.

«Лидер «радикалов» очень активно расширяет географию электорального влияния на промышленные регионы Восточной и Южной Украины. Он встречается с людьми и акцентирует внимание на решении самых болезненных для каждого конкретного человека проблем. Для людей это гораздо важнее пустых разговоров о геополитике. Они хотят видеть изменения в собственной жизни уже сегодня, невзирая на то, будет ли Украина в ЕС, НАТО или нет. Поэтому, в регионах люди слышат Ляшко, ведь он говорит о снижении коммунальных тарифов, повышении минимальных зарплат, социальных новаций в системе пенсионного законодательства и прочих важных вещах. По большому счету, Ляшко единственный, кто сегодня говорит о реальных социально-справедливых перспективах государства. И это не случайно находит отклик у все большей части избирателей, о чем ярко свидетельствуют последние социологические исследования электоральных симпатий», - констатирует директор Института глобальных стратегий.

Одна из инициатив Радикальной партии – установление справедливой модели налогообложения заработных плат. Олег Ляшко выступает с инициативой освобождения от уплаты налога граждан, получающих минимальную зарплату. Кроме того, лидер «радикалов» намерен добиться отмены законодательной нормы, в соответствии с которой налогом облагаются только первые 50 тыс. грн зарплаты, тогда как с остальной части доходов отчисления не производятся. По мнению Ляшко, вместо бедных налоги должны платить богатые, в том числе – государственные чиновники, чья зарплата исчисляется миллионами.