Шансы попасть в ВР после выборов есть у шести политсил – опрос

Лидером рейтинга остается "Батькивщина" - ее готовы поддержать 21,2% опрошенных, которые уже определились с выбором и намерены голосовать.

Значительные шансы на попадание в Верховную Раду Украины на следующих выборах имеют шесть политических сил.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного силами Центра «Социальный мониторинг», «Украинского института социальных исследований им. Яременко», компании «Инфо Сапиенс» и Социологической группы «Рейтинг».

Лидером рейтинга остается «Батькивщина», ее готовы поддержать 21,2% опрошенных, которые уже определились с выбором и намерены голосовать. Поддержка партии «Слуга народа» составляет 19,0%, БПП «Солидарность» - 13,0%, «Оппозиционной платформы - За життя» - 10,5%, «Гражданской позиции» - 8,6%, Радикальной партии - 6,5%. Также определенные шансы на преодоление избирательного барьера имеют «Самопомич» (3,8%) и партия «Наши» Евгения Мураева (3,3%). Рейтинг остальных политических сил ниже 3%.

Всего было опрошено 10 тысяч респондентов 19-30 января 2019 года во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность выборки не более 1,0%.