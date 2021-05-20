По его словам, «Укрзализныця» должна отвоевать свою долю на рынке грузовых перевозок.

Александр Кубраков, назначенный министром инфраструктуры, будет лоббировать вопрос повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

Об этом он заявил в зале Верховной Рады, представляя программу своих действий в должности министра.

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«Мы понимаем, что есть всегда баланс, есть бизнес, который заинтересован в снижении тарифов или удержании их на существующем уровне, потому что бизнес минимизирует свои расходы. С другой стороны, мы видим, что «Укрзализныця» останавливается таким образом, уровень износа основной инфраструктуры достигает 90%, потому мы не можем не повышать тарифы на перевозки. Потому мы точно это будем делать. Не для пассажирских, а грузовых перевозок. Это обязательно, потому что, если, не дай Бог, «Укрзализныця» остановится, потеряют все, потому мы будем точно делать», - сказал Кубраков.

По его словам, «Укрзализныця» должна отвоевать свою долю на рынке грузовых перевозок.

«Укрзализныця» и ее показатели

«Укрзализныця» в первом квартале 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ускорила общий оборот грузового вагона (среднее время, затрачиваемое вагоном от одной грузовой операции до следующей) на 17,5%, или на 1,5 суток, – до 7,1 суток.

Транспортные предприятия Украины в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократили перевозку грузов на 11,2% - до 600 млн тонн, перевозка грузов железнодорожным транспортом сократилась на 2,4% (до 305,5 млн тонн).

«Укрзализныця» является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Назначение Курбакова

В четверг, 20 мая, Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос назначения Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры Украины.

Соответствующее решение поддержали 284 нардепа из 226 необходимых.

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Автор: Дмитрий Шварц