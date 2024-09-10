В августе украинский автопарк пополнили 6445 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 68% больше, чем в августе прошлого года, сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто - 6302 единиц. Из них 1159 новых авто и 5143 подержанных автомобилей. Таким образом доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году составила 18%.
ТОП-5 новых электромобилей месяца:
- BYD Song Plus - 174 авто;
- Honda M-NV - 169;
- Volkswagen ID.4 - 147;
- Zeekr 001 - 107;
- Nissan Ariya - 83.
ТОП-5 подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf - 658 авто;
- Tesla Model Y - 588;
- Tesla Model 3 - 561;
- Hyundai Kona - 308;
- Volkswagen е-Golf - 289.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 35,6 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% подержанные.
Украинский рынок авто - последние новости
В прошлом месяце лидером на отечественном рынке новых легковых авто стал французский бестселлер Renault Duster.
Автопарк Украины в августе пополнили более 25,7 тысячи подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Тогдашним лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.