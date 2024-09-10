Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто / фото ua.depositphotos.com

В августе украинский автопарк пополнили 6445 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 68% больше, чем в августе прошлого года, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто - 6302 единиц. Из них 1159 новых авто и 5143 подержанных автомобилей. Таким образом доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году составила 18%.

ТОП-5 новых электромобилей месяца:

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  • BYD Song Plus - 174 авто;
  • Honda M-NV - 169;
  • Volkswagen ID.4 - 147;
  • Zeekr 001 - 107;
  • Nissan Ariya - 83.

ТОП-5 подержанных электромобилей:

  • Nissan Leaf - 658 авто;
  • Tesla Model Y - 588;
  • Tesla Model 3 - 561;
  • Hyundai Kona - 308;
  • Volkswagen е-Golf - 289.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 35,6 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% подержанные.

Украинский рынок авто - последние новости

В прошлом месяце лидером на отечественном рынке новых легковых авто стал французский бестселлер Renault Duster.

Автопарк Украины в августе пополнили более 25,7 тысячи подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Тогдашним лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

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